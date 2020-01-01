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Japonya çıkışlı hurda fiyatları olumlu görünüm sayesinde gücünü koruyor

Japonya’dan dış piyasalara verilen hurda fiyatları, geçtiğimiz hafta gözlenen artışın ardından, gücünü korudu.

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