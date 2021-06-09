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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları Kanto ihalesinde güçlü seyretti ancak talep sınırlı

Japonya çıkışlı hurda fiyatları, aylık olarak düzenlenen Kanto Tetsugen ihalesinde piyasa oyuncularının beklediği üzere hafifçe arttı.

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