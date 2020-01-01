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Japonya çıkışlı hurda fiyatları, Hyundai Steel’in karşı tekliflerinin artmasıyla yükseldi, yerel artışlar devam ediyor

Güney Kore’nin önde gelen hurda ithalatçısı Hyundai Steel, 4 Mart tarihinde Japonya çıkışlı hurda için yüksek seviyede karşı teklif verdi.

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