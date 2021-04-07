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Japonya çıkışlı hurda fiyatları Güneydoğu ve Doğu Asya’dan gelen taleple hızla yükseldi 

Japonya çıkışlı hurda fiyatları geçtiğimiz hafta yükseldi.

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