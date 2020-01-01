﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları Güney Kore’den verilen yüksek karşı teklifler ve Çin’in piyasaya dönüşü sayesinde daha da arttı

Bu hafta Japonya menşeli hurda fiyatları artmaya devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.