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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları Güney Kore’den verilen düşük karşı teklifler nedeniyle düşüşe geçti, fiyatlar dibi görmüş olabilir

Bu hafta, Güney Kore’de Japon hurdasına verilen karşı teklifler 1.000 JPY/mt (9$/mt) düşüş gösterdi ve bazı bağlantılar düşük seviyelerden yapıldı.

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