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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları Güney Kore’den gelen talep ve yerel piyasa sayesinde güçlü

Japon hurda ihracatçıları güçlü yerel talepten destek bulmaya devam ederek, yurt dışına yüksek fiyatlar vermekte ısrarcı davrandı.

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