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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları daha da yükseldi, artış bazı müşteriler için çok hızlı oldu

Japonya hurda tedarikçileri, yerel fiyatlardaki artış ve güçlü talebin desteğiyle ihracat piyasalarında fiyatlarını artırmaya devam etti.

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