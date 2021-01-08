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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı hurda fiyatları Çin ile Asya’daki alımdan çok yerel taleple desteklendi

Bu hafta Japonya’da hurda fiyatları, yerel talebin iyi seviyede kalması sayesinde desteklenmeye devam etti.

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