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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatlarındaki sert artış nedeniyle Vietnam HMS kalite hurda alımına yöneldi

H2 kalite hurda fiyatlarını sertçe artırması nedeniyle Vietnamlı çelik üreticileri, HMS I/II 80:20 kalite hurda alımı yapmaya yöneldi.

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