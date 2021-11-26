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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatlarındaki düşüş durdu, yüksek kaliteler için düşüş sürüyor

Geçtiğimiz hafta Japonya çıkışlı yüksek kalite hurda fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı artan arz nedeniyle daha fazlaydı ve ...

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