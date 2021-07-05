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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları yüksek kalite hurdaların aksine düştü

Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları, yüksek kalite hurda fiyatlarının aksine düşüş gösterdi.

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