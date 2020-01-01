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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları sabit kaldı, yüksek kalite hurda fiyatları iyi yerel talep sayesinde arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Japon hurda tedarikçileri H2 kalite hurda fiyatlarını sabit tuttu.

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