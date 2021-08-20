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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları Kanto ihalesinin ardından baskı altında kaldı

Geçtiğimiz bir haftalık sürede, Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları yetersiz talep nedeniyle baskı altında kalmaya devam etti.

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