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< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı H2 kalite hurda fiyatları Kanto ihalesinde düştü, birinci kalite hurda fiyatları artmaya devam ediyor

Japonya’da H2 kalite hurdaya yönelik yetersiz talep, fiyatların aylık olarak düzenlenen Kanto Tetsugen hurda ihracat ihalesinde düşmesine yol açtı.

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