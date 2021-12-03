﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Japonya çıkışlı H2 hurda fiyatları zayıf talep sebebiyle düştü, piyasa Kanto ihalesini bekliyor

Asya’daki zayıf talep, Japonya çıkışlı hurda fiyatları üzerinde baskı kurarken, H2 hurda fiyatları belirgin düşüş kaydetti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.