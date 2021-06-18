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< Hurda ve Hammadde

Japon tedarikçiler birinci kalite hurdaya yönelik güçlü talep nedeniyle fiyatlarını artırdı

Japon hurda ihracatçıları fiyatlarını artırmaya devam etti.

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