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Japon Kanto Tetsugen’in hurda ihracat ihalesi 20$/mt’dan fazla fiyat artışıyla kapandı

Japonya’da Kanto Tetsugen’in yaptığı son hurda ihracat ihalesinde fiyatlar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinde yer aldı.

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