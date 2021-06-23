﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Japon ihracatçılar karşı teklifleri kabul etmediğinden Çin yerel hurda alımına yöneldi

Nihai mamul piyasasında görülen zayıf eğilim Çin’de hurda fiyatları üzerinde baskı oluşturdu ve yerel fiyatlarda bir miktar düşüş ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.