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< Hurda ve Hammadde

Japon hurda tedarikçileri hala iç ve dış pazarlardan güçlü talep görüyor

Japonya merkezli hurda tedarikçileri son zamanlarda hem yerel pazarlarından hem dış pazarlardan güçlü bir talep görmenin ...

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