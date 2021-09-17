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< Hurda ve Hammadde

Japon hurda tedarikçileri canlı iç piyasaları ve Vietnam pazarı karşısında fiyat yükseltti

Güney Koreli çelik üreticilerinin çoğu Japonya çıkışlı hurda fiyatlarındaki artışları kabullenmekte güçlük çekse de Japon ...

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