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< Hurda ve Hammadde

Japon hurda ihracatçıları yüksek fiyatlarda ısrarcı davranarak talebin iyileşmesini bekliyor

Japon ihracatçılar, Asya’daki talebin yakın gelecekte iyileşmesini bekleyerek, yüksek hurda fiyatlarında ısrarcı davranıyor.

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