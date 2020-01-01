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< Hurda ve Hammadde

Japon hurda ihracatçıları tatilin ardından Asya’da daha yüksek fiyatların kabul görmesini bekliyor

Japon hurda ihracatçıları Altın Hafta tatili nedeniyle bu haftanın sonunda piyasadan çekildi.

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