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< Hurda ve Hammadde

Japon hurda ihracatçıları fiyatlarını daha fazla düşürmek istemiyor, Kanto ihalesi iptal edildi

Geçtiğimiz hafta Japon hurda fiyatları üzerindeki baskı devam etti, ancak Japon hurda satıcıları, yerel piyasadan aldıkları ...

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