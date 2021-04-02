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Japon hurda ihracatçıları fiyatlarını artırmak istiyor, Vietnam’dan gelen karşı teklifler yükseldi

Asya’da ve Japonya iç piyasasında güçlü bir toparlanma bekleyen Japon hurda ihracatçıları bu hafta teklif sayısını sınırlandırmaya çalıştı.

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