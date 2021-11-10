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< Hurda ve Hammadde

Japon hurda ihracatçıları düşüş hızını sınırlamaya çalışıyor, Kanto ihalesi iptal oldu

Yerel alıcılardan destek gören Japon hurda tedarikçileri, fiyatlarda görülen son düşüşe rağmen, düşük fiyatlardan ihracata satış yapmakta acele etmedi

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