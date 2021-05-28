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< Hurda ve Hammadde

Japon hurda ihracatçıları düşük karşı teklifler nedeniyle fiyatlarını gevşetmek zorunda kaldı

Japon hurda ihracatçıları Asya’daki başlıca müşterilerine verdiği fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

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