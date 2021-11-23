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< Hurda ve Hammadde

İzmir’de yer alan bir üretici gemi hurdası alım fiyatlarını artırdı

SteelOrbis’in 17 Kasım tarihinde yayımladığı rapordan bu yana, Türkiye’de yerel gemi hurdası alım fiyatları değişiklik göstermedi.

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