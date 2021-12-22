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< Hurda ve Hammadde

İzmir’de bir çelik üreticisi gemi hurdası alım fiyatını yükseltti

15 Aralık tarihinde yayınlanan son SteelOrbis raporundan bu yana, Türkiye yerel gemi hurdası piyasasında genel fiyat aralığı ...

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