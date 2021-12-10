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< Hurda ve Hammadde

İthal hurda tekliflerinin daha da düşmesi karşısında Pakistanlı üreticiler yeni alımlara temkinli yaklaşıyor

Bu hafta, ithal hurda tekliflerinde kaydedilen düşüşler, Pakistanlı alıcıları alım yapmaya ikna edecek kadar yeterli olmadı.

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