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İthal demir cevheri fiyatları Tangshan’daki üretim kısıtlamaları katılaşacağından düştü, çelik fiyatları da geriledi

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, vadeli fiyatlarda kaydedilen keskin düşüşün ardından bugün geriledi.

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