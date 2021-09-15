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< Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları önemli oranda düştü

İtalya iç piyasasında hurda fiyatları, yaz tatili sezonu öncesinde, Ağustos ayının ilk yarısında kaydedilene kıyasla ortalama 50€/mt düşüş gösterdi.

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