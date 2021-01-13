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< Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları Ocak ayında güçlü bir şekilde arttı

Bu ay İtalya’da hurda fiyatları “uzun zamandır hiç olmadığı kadar” önemli oranda yükseldi ve 21 Aralık’a kıyasla ortalama 75-80€/mt artış gösterdi.

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