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< Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları hala güçlü

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, İtalya’da yerel hurda fiyatları iyi talep ve kısıtlı arz nedeniyle güçlü seyretmeye devam etti.

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