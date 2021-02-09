﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları dibi gördü mü?

İtalya yerel hurda piyasasında fiyatlar 29 Ocak tarihine kıyasla daha da düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.