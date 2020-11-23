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İtalya’da yerel hurda fiyatları arttı

İtalya’da iç piyasaya verilen hurda fiyatları, Kasım ayının başında hafifçe düşmesinin ardından yükselmeye başladı.

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