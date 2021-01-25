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İtalya’da hurda fiyatlarındaki yükseliş durdu

Geçtiğimiz bir hafta İtalya’da yerel hurda fiyatları sabit kaldı, fakat çelik üreticileri fiyatları aşağı çekmek için baskı uyguladı.

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