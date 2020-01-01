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İtalya’da hurda fiyatlarında belirgin artış

İtalya’da bu ay, uluslararası hurda fiyatlarındaki yükseliş ve iç piyasadaki arz sıkıntısı sebebiyle yerel hurda fiyatlarında güçlü artış kaydedildi.

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