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< Hurda ve Hammadde

İtalya’da hurda fiyatları yükselişte, yerel üreticiler ithal alımlarını artırdı

İtalya yerel hurda piyasası yükselişini sürdürüyor.

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