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< Hurda ve Hammadde

İtalya'da hurda fiyatları önümüzdeki ay yükselebilir

SteelOrbis'in görüştüğü çoğu piyasa kaynağına göre, İtalya'da Eylül ve Ekim aylarında ortalama 100€/mt düşen yerel hurda ...

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