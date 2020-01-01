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İtalya’da hurda fiyatları hala güçlü

İtalya’da yerel hurda fiyatları beklendiği üzere, uluslararası pazarlardaki artış grafiğinin desteğiyle 26 Şubat’tan bu yana hafifçe arttı.

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