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İtalya’da hurda fiyatları arz sıkıntısı nedeniyle yükseldi

İtalya’da yerel hurda fiyatları geçtiğimiz iki hafta içinde beklendiği üzere yükseldi.

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