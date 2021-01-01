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< Hurda ve Hammadde

İtalya yerel piyasasında hurda fiyatları yükseldi

Bu ay İtalya yerel hurda piyasasında fiyatlar talebin iyi olması ve arzın kısıtlı seyretmesi sonucu yükseldi. Hurda arzındaki ...

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