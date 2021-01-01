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< Hurda ve Hammadde

İtalya piyasasında hurda fiyatları düşüşte

İtalya yere hurda piyasasında fiyatlar, Eylül başından bu yana düşmeye devam ederken, düşüş hızı geçtiğimiz iki hafta için önemli ölçüde hızlandı.

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