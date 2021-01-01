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< Hurda ve Hammadde

İtalya hurda piyasasının tatil sezonunun sonuna kadar durgun seyretmesi bekleniyor

Kasım ayının son haftası ve Aralık ayının ilk günlerinde, İtalya yerel hurda piyasasında Kasım ayına kıyasla 20-30€/mt yüksek ...

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