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İtalya hurda piyasasında fiyatlar yatay

İtalya hurda piyasası geçtiğimiz iki hafta boyunca önemli oranda yatay seyretti.

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