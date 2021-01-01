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< Hurda ve Hammadde

İki Türk üreticinin fiyat artışı yerel hurda fiyatlarını dolar bazında yükseltti

Türkiye yerel hurda piyasasının yukarı yönlü hareketi bugün de sürerken, iki üreticinin fiyatlarını 30 Eylül tarihinde ...

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