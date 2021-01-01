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< Hurda ve Hammadde

İki Türk üretici gemi hurdası fiyatlarını hafifçe artırdı

İzmir merkezli iki Türk üretici gemi hurdası alım fiyatlarını 5$/mt artışla 455$/mt seviyesine yükseltti.

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