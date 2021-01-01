﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hyundai Steel Japonya çıkışlı hurda için verdiği karşı teklifleri daha da düşürdü

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, bugün itibarıyla, verdiği karşı teklifleri bir kez daha düşürdüğünü duyurdu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.