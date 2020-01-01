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Hyundai Steel, Japonya çıkışlı hurda için karşı tekliflerini düşürdü

Güney Kore’nin önde gelen çelik üreticilerinden biri Hyundai Steel, Japonya çıkışlı hurda için karşı tekliflerini açıkladı.

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